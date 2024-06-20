Bingöl'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Bingöl'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bingöl'ün Merkeze bağlı Yeşilköy'deki tek katlı müstakil evde çıkan yangın, elektrik tesisatından kaynaklandı. Yangın sırasında evde tek yaşayan 65 yaşındaki Kadriye Hişan içeride kaldı ancak komşusu Ramazan Koçakelçi'nin yardımıyla yaralanmadan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi ve Kadriye Hişan'ın hiçbir yakını bulunmamaktadır.

20.06.2024 14:01
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Bingöl'de müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Yeşilköy'deki tek katlı müstakil evde ilk belirlemelere göre elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı.

Evde tek yaşayan 65 yaşındaki Kadriye Hişan yangının içerisinde kaldı. Hişan, komşusu Ramazan Koçakelçi'nin yardımıyla evden yaralanmadan çıkarıldı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Koçakelçi, gazetecilere, Kadriye Hişan'ın bağırışlarıyla koşarak evden çıktığını ve ona yardım ettiğini söyledi.

Evin elektrik tesisatında sıkıntı bulunduğunu anlatan Koçakelçi, "Kadriye teyzeyi mutfaktan zor çıkardım. Benim de kaş ve saçım yandı. Evin bütün eşyaları yandı. Teyzenin kimsesi yok." diye konuştu.

Kadriye Hişan da, Zazaca, yangının birden çıktığını anlatarak, bağırması üzerine yardıma gelen komşusu tarafından kurtarıldığını aktardı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bingöl'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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