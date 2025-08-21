Bingöl\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bahçebaşı köyündeki meralık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana ve üzüm bağlarına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye personeli ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
