Bingöl\'de Otomobil Devrildi, 7 Yaralı

Bingöl'de otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Ü.T'nin (24) kullandığı 23 ADL 467 plakalı otomobil, Bingöl- Muş kara yolu Çavuşlar Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, otomobildeki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
