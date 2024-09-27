Bingöl'de PKK Sığınağı İmha Edildi - Son Dakika
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Bingöl'de PKK Sığınağı İmha Edildi

Bingöl\'de PKK Sığınağı İmha Edildi

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 odalı sığınakları tespit ederek imha etti. Jandarma Komutanlığı, operasyonda ele geçirilen yaşam malzemelerinin de imha edildiğini bildirdi.

27.09.2024 10:31
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(BİNGÖL)- Bingöl'ün Yayladere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 8 odalı sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yayladere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin valilikten yapılan açıklamada, teröristlerin kullandığı 8 odalı sığınak tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, Yayladere ilçe kırsalında 26 Eylül 2024 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Er Vedat Aslan-07 operasyonu kapsamında terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak içerisinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bahse konu ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek sığınak kullanılmaz hale getirilmiştir."

Kaynak: ANKA

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