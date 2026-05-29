Bingöl'de kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 12 AL 934 plakalı otomobil, Bingöl- Solhan kara yolu Şeref Meydanı mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ve otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Takla Atan Araçta 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?