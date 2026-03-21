Bingöl\'de Takla Atan Araçta İki Yaralı

Bingöl'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.Ö'nün (20) kullandığı 49 E 3549 plakalı otomobil, gece Bingöl-Genç kara yolunun Garip köyü mevkisinde kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla attı.
Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
