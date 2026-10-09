Bingöl'de uçamayan yılan kartalına DKMP bakımıyla 'Çapakçur' adı verildi - Son Dakika
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Bingöl'de uçamayan yılan kartalına DKMP bakımıyla 'Çapakçur' adı verildi

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Bingöl\'de uçamayan yılan kartalına DKMP bakımıyla \'Çapakçur\' adı verildi
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Bingöl'ün Sancak beldesinde uçamayan halde bulunan yılan kartalı, DKMP Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Yarası olmadığı, uzun süre aç kaldığı için bitkin düştüğü belirlenen kartala 'Çapakçur' adı verildi; bakımı sürüyor ve yeterli güce ulaşınca doğaya salınacak.

Bingöl'ün Sancak beldesinde bitkin halde bulunan yılan kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerinin bakım ve desteğiyle yeniden güç topluyor.

Sudüğünü köyü bölgesinde piknik yapan Bingöl Üniversitesinde görevli memur Mehmet Korkutata ve beraberindekiler, uçamayan bir kartal gördü.

Hayvanın yaralı olduğunu düşünerek yanına giden Korkutata, kartalı alarak Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

DKMP Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Ümit Taha Yasin Okutan'ın yaptığı kontrolde, herhangi bir yara bulunmayan yılan kartalının uzun süre aç kalması nedeniyle bitkin düştüğü belirlendi.

Bakımına başlanan kartala elleriyle ciğer veren Okutan, hayvanın güçlenmesi için çaba gösteriyor.

Yeterli güce ulaştığında doğaya salınacak yılan kartalına, Bingöl'ün eski adı olan "Çapakçur" ismi verildi.

"Kartal, Bingöl'ü temsil eden figürlerden biri"

Mehmet Korkutata, AA muhabirine, yılan kartalının hayatta kalmasına vesile oldukları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Aradıkları Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin bölgeye gelip kartalı hemen teslim aldığını anlatan Korkutata, "Umarım dağlarda bu güzel hayvanlar yaşar çünkü nadir olan bir hayvan. İnşallah doğada çok görürüz onları. Çok güzel bir tür." dedi.

Yılan kartalına Çapakçur isminin verilmesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Korkutata, şunları kaydetti:

"Kartal, Bingöl'ü temsil eden figürlerden biri. Çok güzel bir tercih olmuş. Kartalı yakından görmek muazzam bir duyguydu gerçekten. Çok etkileyici gözleri vardı. Herkesin görüp dokunabileceği bir hayvan değil. O da bize nasip oldu, inşallah yaşar."

Kaynak: AA
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