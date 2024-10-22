Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce 18-21 Ekim'de istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda, 10 kilo 170 gram kubar esrar, 1 kilo 80 gram toz esrar, 215 kök kenevir, tabanca, 7 fişek ve şarjör ele geçirildi.