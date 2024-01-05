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Bingöl'de yeni yılın ilk karı yağdı, Karlıova'da kar kalınlığı 30 santimi aştı - Son Dakika
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Bingöl'de yeni yılın ilk karı yağdı, Karlıova'da kar kalınlığı 30 santimi aştı

Bingöl merkez ve ilçelerinde 2024 yılının ilk karı yağdı. Karlıova ilçesinde ise kar kalınlığı 30 santimi aştı. Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Belediye ekipleri çalışmalarını hızlandırdı ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bingöl\'de yeni yılın ilk karı yağdı, Karlıova\'da kar kalınlığı 30 santimi aştı
05.01.2024 - 22:58,
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Bingöl'de yeni yılın ilk karı yağdı

Karlıova'da kar kalınlığı 30 santimi aştı

BİNGÖL - Bingöl merkez ve ilçelerinde 2024 yılının ilk karı yağdı. Merkez ve ilçeler beyaza bürünürken, Karlıova ilçesinde ise kar kalınlığı 30 santimi aştı.

Bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 2024 yılının ilk karı yağdı. Merkezde sabahın erken saatlerinde başlayan kar birkaç santimi bulunurken, kar yağışı yerini yağmura bıraktı. Bingöl merkezin yanı sıra kar yağışı Solhan ve Karlıova ilçesinde de etkili oldu. Adını karla kaplı ovadan alan 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde kar yağışı geceden beri aralıksız devam ediyor. Yeni yılın ilk yağışının olduğu ilçede kar kalınlığı 30 santimi aştı. Esnaflar işyerlerinin önünü temizlerken, kar nedeniyle bazı araçlar da yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Karda ilerlemekte zorluk yaşayan sürücüler, çevredeki vatandaşların desteğiyle çıkarıldı.

Belediye ekipleri çalışmaları hızlandırdı

Kar yağışının 30 santimi aşmasının ardından Karlıova Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladı. Önce okul yollarını açan belediye ekipleri, daha sonra mahalle ve ara caddelerde yolları açmaya başladı.

Çalışmalarının devam ettiğini aktaran belediye yetkililerinden Metin Bingöl, "Bu gece yoğun bir kar yağışı vardı, biz de sabah erken saatlerden itibaren çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şuan yarım metreye yakın bir kar yağdı. Bütün okul yollarını açtık, öğrenciler rahatlıkla okullara gittiler. Mahalle ve ara sokaklarda çalışmalarımız devam ediyor, bir sıkıntı şuan için yok" şeklinde konuştu.

Kar yağışının merkez ve ilçelerde etkisini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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