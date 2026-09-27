Bingöl Karlıova\'da çarpışan iki araçtaki 5 yaralı Bingöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı

Bingöl Karlıova'da çarpışan iki araçtaki 5 yaralı Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl Karlıova'da hafif ticari araç ile otomobil, Bingöl-Erzurum kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı; yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 C 7697 plakalı hafif ticari araç ile 12 AAK 485 plakalı otomobil, Bingöl- Erzurum kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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