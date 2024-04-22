Bingöl\'ün Genç ilçesinde iki aile arasındaki husumet sona erdi

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Bingöl'ün Genç ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçenin Gözütok köyünde ikamet eden ve aralarında husumet bulunan Davran ile Danış aileleri üyeleri, Kaymakam Muhammet Güzel'in girişimi ile Hükümet Konağındaki toplantı salonunda bir araya geldi.

İki ailenin fertleri burada el sıkıştı.

Kaymakam Güzel, iki ailenin barışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aile fertlerine teşekkür etti.