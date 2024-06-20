Binlerce yıllık antik su yolu; Zonguldak'ın tarihi mirasına ışık tutuyor - Son Dakika
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Binlerce yıllık antik su yolu; Zonguldak'ın tarihi mirasına ışık tutuyor

Zonguldak'ta Roma döneminde suyun Filyos'ta bulunan Tios Antik Kenti'ne taşınması için inşa edilen Çayır Su Mağarası, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor. Çayır köyünde yer alan mağara, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor ve Teion Antik Kenti'ne su sağladığı düşünülüyor. Roma döneminde inşa edilen su yolu, Filyos beldesindeki Tios-Tieion antik şehrinin su ihtiyacını karşılamak için kullanılmıştır. Mağara ve çevresi Zonguldak Jeoparkı tarafından turizme kazandırılmıştır ve bin 300 metre uzunluğunda olan mağara, botla gezilebilecek genişlikte yer altı nehirlerini barındırmaktadır.

20.06.2024 09:38
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Binlerce yıllık antik su yolu; Zonguldak'ın tarihi mirasına ışık tutuyor

Turizme açılan Çayır Mağarası, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Roma döneminde suyun Filyos'ta bulunan Tios Antik Kenti'ne taşınması için 25 kilometrelik hat inşa edildiği Çayır Su Mağarası, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çayır köyünde yer alan mağarası, doğal güzellikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. M.Ö. 6'ncı yüzyılda kurulan ve M.S. 13'üncü yüzyıla kadar yerleşim alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen Teion Antik Kenti'ne su sağladığı düşünülen mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken önemli bir tarihi miras olarak ön plana çıkıyor.

Roma döneminde inşa edilen su yolu; Filyos beldesinde yer alan Tios-Tieion antik şehrinin su ihtiyacını karşılamak üzere Çayır Mağarası'ndan çıkan suyun taşınmasında rol aldı. Uzunluğu 25 kilometre olan hat boyunca suyu iletimi için yapılan kemer, sarnıç, kanal gibi yapılardan bazıları halen varlığını sürdürürken ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor.

Mağara ve çevresi turizme kazandırılmak amacıyla Zonguldak Jeoparkı tarafından düzenlendi. Mağara, bin 300 metre uzunluğunda ve botla gezilebilecek genişlikteki yer altı nehirlerini de barındırıyor. Altı çeşit yarasa türü bulunduğu bilinen mağaradaki sarkıtlar da yer alıyor.

Köy sakinlerinden Muammer Aytaş (40), Türkiye'nin dört bir yanından mağaraya ziyaretçilerin geldiğini ifade etti. Mağaraya ulaşım yollarında düzenlemeler yapılırken ışıklandırma da yapılması gerektiğini söyleyen Aytaş, "Burası Roma dönemine ait Çayır köyü mağarası. Buraya yaz günleri yabancı ve yerli turistler geliyor. Buranın daha güzel bakıma ihtiyacı var. Bakım yapılmasını istiyoruz. Mağara hiç boş kalmıyor sürekli ziyaretçi geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından misafirler geliyor. Çok güzel mağaramız var. Daha çok yatırım yapılmasını istiyoruz. Ormanlık bir alanın içinde burası. Işıklandırma olsa daha güzel olur. Daha dikkat çeker" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Binlerce yıllık antik su yolu; Zonguldak'ın tarihi mirasına ışık tutuyor - Son Dakika

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