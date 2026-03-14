Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşen tıbbiyeliler Çanakkale'de anıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Senatosu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de şehit düşen hekim ve tıp öğrencilerini andı.

Program, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi önündeki siperlerde yapıldı.

Çoğunluğu Çanakkale'de olmak üzere Birinci Dünya Savaşı sırasında şehit düşen 262 Osmanlı hekimi ile 346 tıp öğrencisi için dualar edildi.

Senato üyeleri, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi'ni de ziyaret ederek cephede görev yapan hekimler ve tıp öğrencilerinin fedakarlıklarını anlatan belge ile hatıraları inceledi.

SBÜ Senato ve Yönetim Kurulu Toplantısı, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çevrim içi katıldığı toplantıda yaptığı değerlendirmede, tıbbiyelilerin tarih boyunca vatan ve millet için önemli sorumluluklar üstlendiğini belirterek, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı tıbbının ağır kayıplar verdiğini ifade etti.

Savaş boyunca 262 Osmanlı hekiminin hayatını kaybettiği bilgisini veren Aydın, "O dönemde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de eğitim gören 765 tıp öğrencisinden 346'sı cephelerde şehit düştü. Bu rakamlar, tıbbiyelilerin vatan savunmasında nasıl büyük fedakarlık gösterdiğini ortaya koyuyor." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin tıbbiyelilerin fedakarlığını gelecek nesillere aktarmak amacıyla 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Çanakkale'deki anma programlarının sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA

Tıp Bayramı, Çanakkale, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 15:52:55. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.