Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mengücük'ten Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğine Tepki: "bu Dayatmayı Asla Kabul Etmeyeceğiz"

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(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin "Aile hekimliğine aykırı, mesleki etik ve ilkelere aykırı bu düzenleme ve formüllerin ne çalışana ne de toplum sağlığına faydası olmayacaktır. Meslek örgütlerinin görüşü alınmadan, bilimsel ölçütlerle bağdaşmayan bu dayatmayı asla kabul etmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında yazılı açıklama yaptı.

Mengücük, aile hekimliğini güçlendirme iddiasıyla Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde ısrar ettiği yönetmelikle beraber artık Türkiye'de aile hekimliğinin sürdürülemez bir hale geldiğini belirtti. Mengücük, "Aile hekimliğine aykırı, mesleki etik ve ilkelere aykırı bu düzenleme ve formüllerin ne çalışana ne de toplum sağlığına faydası olmayacaktır. Meslek örgütlerinin görüşü alınmadan, bilimsel ölçütlerle bağdaşmayan bu dayatmayı asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

Sendika olarak hem hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini, hem de eylemsel tepkilerini göstereceklerini belirten Mengücük "Sağlık Bakanı tüm uyarı ve taleplere kulaklarını tıkamış ve adeta 'hodri meydan' demiştir. Bu tavrına karşılık elbette tüm meslek örgütleri olarak meydanda olacağız" dedi.

Yeni yönetmelik hangi düzenlemeleri içeriyor?

Yeni yönetmeliğe göre aile hekimlerine düşen nüfus 4 binden 3 bin 500'e indirildi. Ayrıca lohusa izlemleri de hamile, bebek, çocuk izlemlerinde olduğu gibi aile hekimlerinin yakın takip etmesi gereken kriterler arasına alındı. Öte yandan nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimlikleri açılmasını öngören yönetmelikle birlikte 3 bin 500 nüfus üzeri bölgelerde başka aile hekimi atanana kadar mevcut aile hekimi, yeni hastalara da hizmet vermeye devam edecek.