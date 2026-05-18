AVCILAR'da site otoparkından bisiklet çalan şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin S.S.'nin bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yeşilkent Mahallesi, G-710 Sokak'taki sitenin otoparkına park edilen bisiklet çalındı. Şikayet üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otoparktaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucu bisikleti yabancı uyruklu S.S.'nin (22) çaldığı belirlendi. Şüpheli S.S., kısa sürede gözaltına alınırken çaldığı bisiklet sahibine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bisiklet Hırsızı Avcılar'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?