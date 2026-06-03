Bişkek'te Türk Filmleri Haftası Başladı - Son Dakika
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Bişkek'te Türk Filmleri Haftası Başladı

03.06.2026 23:28
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Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde 10. Türk Filmleri Haftası etkinliği, ünlü sinema oyuncularının katılımıyla başladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başlayan "10. Türk Filmleri Haftası" etkinliğinde, ünlü Türk sinema oyuncuları için kırmızı halı seremonisi düzenlendi.

Türkiye merkezli Yerli Düşünce Derneğinin koordinasyonundaki "10. Türk Filmleri Haftası" etkinliğinin açılışına Kırgızistan Parlamentosu Milletvekili Dastanbek Cumabekov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Birinci Yardımcısı Soyuzbek Nadırbekov, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, KKTC'nin Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kırgızistan Halklar Asamblesi Başkanı Rahman Meder, Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu, Kırgızistan Sinematografi Genel Müdürü Talantbek Tolobekov, "KırgızFilm" Ulusal Film Stüdyoları Müdürü Maksat Jumayev ve Müdür Yardımcısı Aida Usonova, Ahıskalı Türkler, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumlarının yetkilileri ve sinemaseverler katıldı.

Şehir merkezindeki Ala-Too Sineması'nda tertip edilen ve sunuculuğunu Bülent Namal ve Jazgül Salidinova'nın üstlendiği etkinlikte düzenlenen kırmızı halı seremonisinde Türk sinema oyuncuları kırmızı halıdan geçti.

Etkinlikte, yönetmenler Yüksel Aksu, Murat Çeri, Ahmet Edebali, Murat Emre Kaman, oyuncular Deniz Barut Aksu ve İbrahim Büyükak, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ve Sinema Dairesi Başkanı Çiğdem Aksoy yer aldı.

"Sinema, halklarımızı birbirine yaklaştıran özel bir sanattır"

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Birinci Yardımcısı Nadırbekov, açılışta yaptığı konuşmada, "Bugünkü etkinlik, iki ülkenin sinematografları arasındaki dostluğun, karşılıklı güvenin ve yaratıcı iş birliğinin canlı bir tezahürüdür. Sinema, halkları birbirine yaklaştıran, kültürleri bütünleştiren ve birbirimizi daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olan özel bir sanattır." dedi.

Kırgız-Türk film ilişkilerinin tarihinin neredeyse yarım asır öncesine dayandığını söyleyen Nadırbekov, bu sürecin başlangıcının Türk sinemacılarının büyük yazar Cengiz Aytmatov'un eserlerine duyduğu ilgiyle şekillendiğini vurguladı.

Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin sinema sektöründeki rolüne değinen Nadırbekov, "KTMÜ, uzun yıllardır yetiştirdiği yetenekli yönetmenler, kameramanlar, yapımcılar ve oyuncularla hem Kırgızistan hem de Türkiye film endüstrisinin gelişimine muazzam bir katkı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Kırgızistan'da kültüre ve kardeşliğe önem veriyoruz"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem de Türkiye olarak kültürel ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Etkinliğe katılan ünlü oyuncular İbrahim Büyükak ve Deniz Barut Aksu'ya "Hoş geldiniz" diyen Ökem, organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Kültürel projelerin iki ülke halkını birbirine daha da yakınlaştırdığını vurgulayan Ökem, konuşmasında geçmiş yıllara ait, Kırgız sinema tarihine dokunan bir anısını paylaştı.

"Metin Gündoğdu'ya destekleri için çok teşekkür ederim"

Sinema Genel Müdürü Güven ise Kırgızistan halkının gösterdiği sıcak ilgi ve misafirperverliğe teşekkür etti.

Uluslararası bir organizasyonu 10 yıl boyunca kesintisiz devam ettirmenin çok büyük bir başarı olduğunu söyleyen Güven, "Bu güzel etkinlik, özellikle son iki yılda iki devletin de devreye girmesi, bakanlıklarımızın destek vermesiyle çok başka bir seviyeye ulaştı. Emeği geçen herkese, özellikle de Sayın Vekilimiz Metin Gündoğdu'ya destekleri için çok teşekkür ederim." dedi.

Hem Kırgızistan'ın hem de Türkiye'nin 100 yılı aşan köklü bir sinema kültürüne sahip olduğunu belirten Güven, "Her iki ülke de tam anlamıyla birer sinema ülkesidir. Bizlerin ortak dertleri, ortak hikayeleri var. İnşallah bundan sonraki süreçte sinemada bu ortak meselelerimizi anlatmak için daha sık bir araya geleceğiz. Gelecekte beyaz perdede Kırgız-Türk ortak yapımı filmleri görmeyi gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ala-Too Sineması'ndaki gösterimlerde, 3-7 Haziran'da "Mutluyuz mu?", "Kanto" "Efesin Sırrı", "Bir Adam Yaratmak" ve "Bak Postacı Geliyor" adlı Türk filmleri izleyicilerle ücretsiz buluşacak.

Kaynak: AA

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