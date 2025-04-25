Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekiplerince, 20-22 Nisan'da göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda 5 düzensiz göçmen ve 4 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilirken, insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te 4 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?