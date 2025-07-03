Bitlis'te hafız öğrenci, Kur'an-ı Kerim'i bir günde hatmetti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan Musab İlci, Kur'an-ı Kerim'i bir günde hatmetti.

İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Şehit Eren Öztürk Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim gören Musab İlci için Şehit Eren Öztürk Camisi'nde program düzenlendi.

Camide hocası eşliğinde ezbere Kur'an-ı Kerim okuyan İlci, bir günde hatim indirdi.

Kurs yöneticisi Şerafettin Tanyeri, yaptığı açıklamada, kursta 70 hafızlık öğrencisinin bulunduğunu ve Musab İlci'nin 9 ayda hafızlığını tamamladığını söyledi.

Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde medreselerde hafız olan öğrenciler için uygulanan geleneği yaşatmak istediklerini belirten Tanyeri, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin, hafızlığını bitirip sağlamlaştırdıktan sonra Kur'an'ı baştan sona 1 veya 1,5 günde ezbere okuduklarını biliyorduk. Biz de bu uygulamayı öğrencimizle hocalarının nezaretinde gerçekleştirmek istedik. Nihayetinde sabah başladı, akşam saatlerinde hatmimiz tamamlandı. Onu yetiştiren başta Orhan Askay hocasını ve diğer tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Yetişmelerinde emeği geçen tüm hayırseverlere çok teşekkür ederim."

Geçen yıl Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan İlci ise camide bir gün boyunca Kur'an okuyarak hatim indirmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.