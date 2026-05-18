Bitlis'te Minibüs Devrildi: 7 Yaralı

Bitlis'te minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Van'dan gelerek Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden Bahçesaray'a giden İ.B yönetimindeki 21 TJ 211 plakalı minibüs, Bitlis-Hizan kara yolu Yolalan beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Hizan ve Tatvan ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
