Bitlis’te Tarihi Doku Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika
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Bitlis’te Tarihi Doku Gün Yüzüne Çıkıyor

Bitlis’te Tarihi Doku Gün Yüzüne Çıkıyor

Bitlis'te yürütülen 'Dere Üstü Islah Projesi' ve 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' ile tarihi eserler restore ediliyor, şehir estetik bir görünüme kavuşuyor. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çalışmaların sonuçlarını ve projelerin devamını müjdeledi.

20.11.2024 11:57  Güncelleme: 12:00
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BİTLİS'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' ile tarihi doku gün yüzüne çıkarılıp, vakıf eserleri restore edilirken, Bitlis Belediyesi de 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' kapsamında kale ve Bitlis Deresi'ni ışıklandırarak kent merkezine estetik bir görünüm kazandırdı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kalealtı Caddesi'nde bulunan 35 iş yerinin dış cephesini de Bitlis taşı ile kaplatarak tarihi dokuya uygun hale getirdiklerini söyledi.

'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında, kent merkezindeki yıkım çalışmalarına 29 Eylül 2019'da başlandı. İlk olarak, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait, halk arasında 'Hanedan Otel' olarak bilinen, içinde 1 otel ve 39 iş yeriyle bazı resmi kurumların olduğu 5 katlı bina yıkıldı. Geçen zamanda 700 iş yeri ve binanın yıkımı da yapıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sonrası, binaların arkasında kaldığı için görünmeyen Bitlis Kalesi ve 16'ncı yüzyılda yapılan Paşa Hamamı yeniden görünür hale geldi. Yıkım çalışmaları sırasında, binaların ve iş yerlerinin altında kalan 10 tarihi köprü ise gün yüzüne çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi'nin ardından kent merkezinde bulunan vakıf eserleri de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde projelendirilerek restore edildi.

'BİTLİS'TE GÜZEL BİR DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM OLUYOR'

Bitlis Belediyesi ise 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi' kapsamında kent merkezi, kale ve Bitlis Deresi'ni ışıklandırarak kente estetik bir görünüm kazandırdı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çalışmaların ilk etabının tamamlandığını belirtti. Kalealtı Caddesi'nde bulunan 35 iş yerinin dış cephelerini Bitlis taşı ile kaplatarak tarihi dokuya uygun hale getirdiklerini kaydeden Tanğlay, "Bitlis'te güzel bir değişim dönüşüm oluyor. Bununla beraber kale altı tarihi mekanların giydirmesini tamamladık. Işıklandırma ile birlikte ortaya çok güzel bir manzara çıktı. Bu projemizin birinci etabıydı. Önümüzdeki yıllarda tarihi dokuya uygun projemizi sürdüreceğiz. Hem Bitlis Deresi ile hem tarihi köprüleriyle hanları ve hamamları ile tarihi gün yüzüne çıkarıyoruz. Çıkarmaya da devam edeceğiz. Bitlislilere hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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