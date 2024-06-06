Bitlis'te Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Bitlis'te Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri başladı

Bitlis\'te Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri başladı

Bitlis'te Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı. Tatvan ilçesinde 'Hepimizin Bir Dünyası Var' temasıyla çevre etkinliği gerçekleştirildi. Ortaokul ve lise öğrencileri sahil yolunda pedal çevirerek etkinliğe katıldı. Çevre Haftası etkinlikleri, Güroymak ilçesinde İron Sazlığı Sit Alanı'nda düzenlenecek şenliklerle devam edecek. Ayrıca okullarda ve Aile Destek Merkezlerinde sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilinci konularında eğitimler verilecek.

06.06.2024 10:25
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Bitlis'te Türkiye Çevre Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Tatvan ilçesinde "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla çevre etkinliği düzenlendi.

Ortaokul ve lise öğrencileri, etkinlik kapsamında sahil yolunda pedal çevirdi.

Çevre Haftası etkinlikleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün, Güroymak ilçesinde İron Sazlığı Sit Alanı'nda düzenleyeceği şenliklerle devam edecek.

Ayrıca okullarda ve Aile Destek Merkezlerinde hafta boyunca sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilinci konularında öğrencilere ve kadınlara yönelik eğitimler verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

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