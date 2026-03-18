Bitlis'te Uluslararası Öğrencilere Tarihi Gezi
Bitlis'te Uluslararası Öğrencilere Tarihi Gezi

18.03.2026 14:52
Yurt dışından gelen öğrenciler, Bitlis'in tarihi mekanlarını gezerek kültürel dokusunu tanıdı.

BİTLİS Eren Üniversitesi'nde eğitim gören yurt dışından gelen öğrencilere yönelik organize edilen geziye katılanlar, çarşı merkezindeki tarihi mekanları gezip, şehrin zengin kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Bitlis Eren Üniversitesi tarafından organize edilen gezi programı kapsamında, üniversite bünyesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Bitlis çarşı merkezindeki tarihi mekanları ziyaret etti. Rehber eşliğinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, Gazi Bey Camisi'nden başlayan rota doğrultusunda Hüsrev Paşa Hamamı, Şerefiye Hanı, Hatibiye Medresesi, Alemdar Camisi ve Feyzullah Ensari Türbesi gibi önemli tarihi yapıları gezdi. Öğrenciler ziyaretleri sırasında kentin tarihi ve kültürel geçmişi hakkında detaylı bilgi alıp, Bitlis'in zengin kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezi boyunca öğrencilere rehberlik eden Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilisi Metin Akşit, programın öğrenciler üzerinde olumlu izlenim bıraktığını belirterek, "Bugün Bitlis Eren Üniversitesi'nde eğitim gören yurt dışından gelen öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Öncelikle Bitlis'in kültür varlıklarını tanıttık. Gazi Bey Camisi'nden başlayarak Hüsrev Paşa Hamamı, Şerefiye Hanı, Hatibiye Medresesi, Alemdar Camisi ve Feyzullah Ensari Türbesi'ni kapsayan bir rota ile öğrencilere şehrin tarihi ve kültürel dokusunu aktardık. Ardından şu an bulunduğumuz Hazo Han'da öğrencilerimizi ağırladık" dedi.

Program sonunda öğrenciler, Bitlis'in tarihi atmosferinden ve kentte yaşayanların misafirperverliğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Son Dakika

