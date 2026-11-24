Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) yetkililerinin, "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketi temsilcileriyle "gizli" görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Bosna Hersek medyası, "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketi temsilcilerinin RS'de bulunan Banja Luka kentine geldiğini, burada RS yetkilileriyle "gizli" görüşme yaptığını belirtti.

Görüşmenin içeriğine dair detayların paylaşılmadığı ifade edilirken, RS yetkililerinin resmi bir açıklama yapmadığı da aktarıldı.

Bosna Hersek medyası ayrıca, "Black Cube" temsilcilerinin daha önce 2 kez Banja Luka'ya geldiğini anımsatarak, İsrailli şirket adına gelenlerin Tel Aviv'den direkt uçuşla Banja Luka'ya indiği bilgisini de paylaştı.

Bu arada, "Black Cube" temsilcilerinin Bosna Hersek'te 4 Ekim'de yapılan genel seçimin ardından RS'de hükümet kurma görüşmelerinin devam ettiği bir dönemde Banja Luka'yı ziyaret etmesinin dikkat çekici olduğu ifade edildi.

Slovenya'daki "Black Cube" bağlantılı "casus" iddiaları

Öte yandan, bölge ülkelerinden Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi, "Black Cube" şirketinin yetkililerinin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiğini ve 22 Mart'ta yapılan seçimde Başbakan olarak göreve gelen SDS Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüğünü öne sürmüştü.

"Casusların" kendilerini sahte bir kimlikle, yabancı bir yatırım firması temsilcisi gibi tanıttığını belirten dergi, bazı Slovenyalı siyasilerle yapılan görüşmeleri de kayıt altına aldıklarını savunmuştu.

Eski Başbakan Robert Golob, iddialar üzerine Avrupa Birliği'nden genel seçimde yabancı müdahalenin olup olmadığının soruşturulmasını istemişti. Jansa ise "Black Cube" adını daha önce hiç duymadığını ifade ederek iddiaları yalanlamıştı.