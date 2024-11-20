Blinken: Venezuela'da Halkın İradesine Saygı

Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Venezuela'da yazın yapılan seçimlerle ilgili açıklamasında, halkın muhalif lider Edmundo Gonzalez'i seçtiğini savunarak "halkın iradesine göre hareket edilmesi" gerektiğini belirtti.

G20 Zirvesi nedeniyle Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Blinken, Venezuela'da temmuz ayında yapılan seçimlerle ilgili önceki açıklamalarına benzer bir değerlendirme yaptı.

Blinken, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela halkı 28 Temmuz'da açık şekilde konuşmuş ve Edmundo Gonzalez'i seçilmiş devlet başkanı yapmıştı. Demokrasi, seçmenlerin iradesine saygı duymayı gerektirir." ifadesini kullandı.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

ABD yönetimi de Maduro'nun seçimleri adil bir sonuçla kazanmadığını savunarak, sonuçları kabul etmediklerini belirtmişti.