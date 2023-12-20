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Blue Origin, 2022'deki başarısız denemenin ardından New Shepard roketini başarılı bir şekilde fırlattı. - Son Dakika
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Blue Origin, 2022'deki başarısız denemenin ardından New Shepard roketini başarılı bir şekilde fırlattı.

ABD'de Amazon CEO'su Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, 2022'deki başarısız denemenin ardından New Shepard roketini başarılı bir şekilde fırlattı. Roket, yükünü bıraktıktan sonra başarılı bir şekilde yeryüzüne indi. Blue Origin çalışanları, bir sonraki mürettebatlı uçuşu dört gözle bekliyor.

Blue Origin, 2022\'deki başarısız denemenin ardından New Shepard roketini başarılı bir şekilde fırlattı.
20.12.2023 - 11:31,
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ABD'de Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, 2022'deki başarısız denemesinin ardından "New Shepard" roketini başarılıyla fırlattı.

CNN'in haberine göre, Blue Origin'in Batı Teksas'taki tesisinde, New Shepard roketi misyonunu başarıyla tamamladı.

Roket, yükünü bıraktıktan bir süre sonra başarılı şekilde yeryüzüne indi.

Blue Origin çalışanı Erika Wagner, "Bir sonraki mürettebatlı uçuşumuzu dört gözle bekliyoruz." dedi.

New Shepard'in fırlatılması, sistemsel sorunlar nedeniyle 18 Aralık'ta iptal edilmişti.

2022'deki deneme başarısız olmuştu

Blue Origin'e ait insansız uzay aracı, 2022'de fırlatıldıktan dakikalar sonra yaşanan arıza nedeniyle başarısız bir deneme gerçekleştirmişti.

Teksas'ın Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 23'üncü defa fırlatılan New Shepard, havalandıktan kısa süre sonra roket bölümünde yaşanan sorun nedeniyle yolculuğuna devam edememişti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Blue Origin, Jeff Bezos, Uzay, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Blue Origin, 2022'deki başarısız denemenin ardından New Shepard roketini başarılı bir şekilde fırlattı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Blue Origin, 2022'deki başarısız denemenin ardından New Shepard roketini başarılı bir şekilde fırlattı. - Son Dakika
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