Blue Talks: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği Konuşuldu

"Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği" temasıyla ilk kez düzenlenen "Blue Talks" Ankara'da başladı.
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, üst düzey diplomatik katılım ve ortak çevresel eylem için önemli platform görevi görecek.
Bizim Dünyamız Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Barış Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik, BM Barış Üniversitesi Daimi Gözlemcisi Büyükelçi David Fernandez Puyana ve Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas'ın konuşmalarıyla başladı.
Halisçelik, seçkin bir topluluğa hitap etmekten onur duyduğunu belirterek, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Dışişleri Bakanlığına ve Kosta Rika Büyükelçiliğine teşekkür etti.
İklim değişikliği ve küresel krizin etkileriyle mücadele etmenin zorluklarına değinen Halisçelik, bunun herhangi bir ülkenin tek başına yüzleşebileceği zorluk olmadığını, koordineli ve kolektif çaba gerektirdiğini vurguladı.
Halisçelik, iklim krizinde diplomasiye ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, iklim değişikliğinin sınır tanımadığını, yıkıcı doğal afetlerin ve öngörülemeyen hava koşullarına herkesin maruz kaldığını belirtti.
"Diplomasinin gücünün parladığı kısım burası. Paris Anlaşması'nı uluslararası diplomasinin örnek başarısı olarak düşünün. Neredeyse dünyadaki her ulus, küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında sınırlandırmak için birlikte çalışmayı kabul etti." diyen Halisçelik, bunun sadece çevreciler için zafer olmadığını, küresel birliğin ve diplomatik başarının da göstergesi olduğunu kaydetti.
"İklim değişikliği, sınırları aşan, küresel, acil bir sorun"
Puyana ise "İklim değişikliği, ekonomileri ve toplulukları etkileyen, sınırları aşan acil bir küresel sorundur." ifadesini kullanarak, iklim değişikliğinin çok taraflı düzeyde koordineli eylemler gerektirdiğini söyledi.
İklim krizine yönelik düzenlenen görüşmelerin, toplantıların ve forumların başarılı iklim diplomasisini güçlendirdiğine dikkati çeken Puyana, iklim değişikliği ile mücadelede diyaloğun teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Puyana, uluslararası barış ve güvenlik alanında dünyanın farklı bölgelerinde zorluklar yaşandığına işaret ederek, iklim değişikliğinin de geleceği etkilediğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Fallas da ülkesinin deniz güvenliğindeki liderliğine değinerek, bunun daha iyi gelecek için birlikte çalışılması konusunda herkese ilham verdiğini söyledi.
Denizcilik ülkesi olduklarına işaret eden Fallas, büyük oranda kıyı ekosistemine katkıda bulunduklarını ve kıyılarında 7 bine yakın deniz türünün barındığını aktardı.
Etkinlikte, okyanusların iklim dayanıklılığındaki önemine odaklanılacak
BM Barış Üniversitesi işbirliğiyle Dışişleri Bakanlığı ve Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçiliği destekleriyle düzenlenen "Blue Talks" etkinliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Kosta Rika, Fransa, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkenin Ankara büyükelçileri katılıyor.
Her yıl düzenlenmesi planlanan etkinlik, okyanusların iklim dayanıklılığındaki önemine odaklanacak ve etkinlikte üst düzey yetkililer ile uzmanların görüşlerine yer verilecek.
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