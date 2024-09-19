BM'den İsrail'e Çocuk Hakları Uyarısı - Son Dakika
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BM'den İsrail'e Çocuk Hakları Uyarısı

BM Çocuk Hakları Komitesi, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle çocukların güvenliği hakkında endişe duyuyor.

19.09.2024 16:21
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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi, İsrail'in Gazze'deki ayrım gözetmeyen ve orantısız saldırıları sonucunda çok sayıda çocuğun öldürülmesinden endişe duyduğunu bildirerek, İsrail'e bu eylemleri acilen sonlandırma çağrısında bulundu.

BM Çocuk Hakları Komitesi, İsrail'e ilişkin bulguların yer aldığı bir rapor yayımladı.

"İsrail'in Gazze'deki ayrım gözetmeyen ve orantısız saldırıları sonucunda çok sayıda çocuğun öldürülmesi, sakatlanması, yaralanması, kaybolması, yerinden edilmesi, yetim kalmasının yanı sıra kıtlığa, yetersiz beslenmeye ve hastalığa maruz bırakılmasından büyük endişe duyuyoruz." ifadelerinin yer aldığı raporda, İsrail'e, Gazze'deki Filistinli çocukların öldürülmesini ve yaralanmasını derhal durdurma çağrısı yapıldı.

Raporda, Gazze Şeridi'ne ve şeridin içinde güvenli ve kısıtlanmamış insani erişimin sağlanması, Filistinli ailelerin evlerini, sivil ve kamu altyapısını yeniden inşa etmeleri için gerekli tüm inşaat malzemelerinin girişine izin verilmesi için de çağrıda bulunuldu.

İsrail güçleri tarafından çok sayıda Filistinli çocuğun çoğunlukla suçlama, yargılamanın yanı sıra yasal temsil veya aile üyeleriyle temas imkanı olmaksızın sürekli kaçırılması, keyfi olarak gözaltına alınılması ve uzun süre alıkonulmasından derin endişe duyulduğu da vurgulanan raporda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"İsrail'i, Filistinli çocukların keyfi ve idari alıkonulmasına derhal son vermeye, keyfi olarak alıkonulan tüm Filistinli çocukları serbest bırakmaya çağırıyoruz. Adli prosedürün tüm aşamalarında kendilerine yönelik kurumsallaşmış alıkoyma sistemini, işkence ve kötü muameleyi ortadan kaldırma çağrısında da bulunuyoruz."

Kaynak: AA

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