BM'den İsrail'in Saldırısına Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, İsrail'in Suriye'nin İdlib ilindeki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Cordone, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Ebu Zuhur'a saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıya tepki gösteren Cordone, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarında "üzücü bir tırmanış" olduğunu belirtti.

Suriye'deki gelişmeler karşısında diplomatik çözüm yollarının işletilmesi çağrısında bulunan Cordone, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde yer alan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne 18 Ağustos'ta hava saldırısı düzenlemişti.