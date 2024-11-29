BM'den İsrail-Lübnan Ateşkesi Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM'den İsrail-Lübnan Ateşkesi Çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, İsrail-Lübnan ateşkesine saygı çağrısı yaptı ve yardımları vurguladı.

29.11.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, tüm taraflara İsrail ile Lübnan arasında varılan, sivillerin yararına olan ateşkes anlaşmasına tam saygı gösterme çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının, son 13 ayda çok fazla acı çeken milyonlarca insan için büyük bir rahatlamaya sebep olduğunu kaydeden Laurence, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ün, tüm taraflara sivillerin yararına olan ateşkes anlaşmasına tam saygı gösterme çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Laurence, "Şimdi odak noktası, ihtiyaç sahiplerine gerekli tüm yardımı kolaylaştırmaya yönelmeli. İnsan hakları, bundan sonraki aşamanın merkezinde olmalı." dedi.

Lübnan'da yerinden edilenlerin birçoğunun geri dönebileceği veya yaşanabilir evlerinin olmadığına dikkati çeken Laurence, "Hastaneler, okullar, ibadethaneler ve diğer hayati altyapılar yıkıldı veya hasar gördü. Savunmasız durumda olanlara koruma sağlamak bir öncelik olmalı. BM Yüksek Komiseri Türk, Lübnan'daki tüm siyasi aktörleri farklılıklarını bir kenara bırakıp derinden travmatize olmuş nüfusun refahı için dayanışma içinde hareket etmeye çağırıyor. Uluslararası toplum da her zamankinden daha fazla destek sağlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Laurence, işlenen suçlara karşı hesap verebilirliğin de önemli olduğunu vurgulayarak, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde ihlallerin bağımsız ve kapsamlı şekilde araştırılmasının gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de devam eden şiddet ve can kayıplarına odaklanılmasının gerektiğini belirten Laurence, BM Yüksek Komiseri Türk'ün "Gazze'de derhal ateşkes yapılması" yönündeki acil çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail-Lübnan Ateşkesi Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
21:38 Beşiktaş’ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü Beşiktaş'ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü
21:28 Beşiktaş’ta Gabriel Paulista sakatlandı Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sakatlandı
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
20:51 Bakan Tunç’tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi
20:46 Sokak ortasında benzin döküp kendini yaktı Sokak ortasında benzin döküp kendini yaktı
20:13 Öldürülen imam tarafından taciz edildiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu o anları anlattı Öldürülen imam tarafından taciz edildiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu o anları anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 15:38:49. #1.11#
SON DAKİKA: BM'den İsrail-Lübnan Ateşkesi Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.