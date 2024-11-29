BM'den İsrail-Lübnan Ateşkesi Çağrısı

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, tüm taraflara İsrail ile Lübnan arasında varılan, sivillerin yararına olan ateşkes anlaşmasına tam saygı gösterme çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının, son 13 ayda çok fazla acı çeken milyonlarca insan için büyük bir rahatlamaya sebep olduğunu kaydeden Laurence, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ün, tüm taraflara sivillerin yararına olan ateşkes anlaşmasına tam saygı gösterme çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Laurence, "Şimdi odak noktası, ihtiyaç sahiplerine gerekli tüm yardımı kolaylaştırmaya yönelmeli. İnsan hakları, bundan sonraki aşamanın merkezinde olmalı." dedi.

Lübnan'da yerinden edilenlerin birçoğunun geri dönebileceği veya yaşanabilir evlerinin olmadığına dikkati çeken Laurence, "Hastaneler, okullar, ibadethaneler ve diğer hayati altyapılar yıkıldı veya hasar gördü. Savunmasız durumda olanlara koruma sağlamak bir öncelik olmalı. BM Yüksek Komiseri Türk, Lübnan'daki tüm siyasi aktörleri farklılıklarını bir kenara bırakıp derinden travmatize olmuş nüfusun refahı için dayanışma içinde hareket etmeye çağırıyor. Uluslararası toplum da her zamankinden daha fazla destek sağlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Laurence, işlenen suçlara karşı hesap verebilirliğin de önemli olduğunu vurgulayarak, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde ihlallerin bağımsız ve kapsamlı şekilde araştırılmasının gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de devam eden şiddet ve can kayıplarına odaklanılmasının gerektiğini belirten Laurence, BM Yüksek Komiseri Türk'ün "Gazze'de derhal ateşkes yapılması" yönündeki acil çağrısını yineledi.