BM'den Lübnan'a 308 Milyon Dolar Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan halkını desteklemek için 308 milyon dolar acil insani yardım çağrısı başlattıklarını duyurdu.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail saldırıları altındaki Beyrut'a yaptığı ziyaret kapsamında düzenlenen ortak basın açıklamasında konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, bugün Lübnan halkıyla dayanışma göstermek amacıyla ülkede bulunduğunu belirterek, sözlü dayanışmanın somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Lübnan'da 800 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirten Guterres, bu kapsamda Lübnan halkına destek amacıyla 308,3 milyon dolarlık acil insani yardım çağrısı başlattıklarını ifade etti.

BM kuruluşları ile insani yardım ortaklarının yerel makamlarla yakın işbirliği içinde sıcak yemek, güvenli içme suyu, hijyen malzemeleri ve temel yardım malzemeleri ulaştırdığını belirten Guterres, dünyanın Lübnan halkına bu zor dönemde en güçlü desteği vermesi gerektiğini kaydetti.

"Çatışmalar durmalıdır"

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise Lübnan'ın ve halkının bu savaşı seçmediğini vurgulayarak, "Derhal ateşkes sağlanması yalnızca siyasi bir seçenek değil, aynı zamanda acil bir insani zorunluluktur. Çatışmalar durmalıdır." dedi.

Uluslararası toplumu Lübnan'ın yanında durmaya çağıran Selam, şunları kaydetti:

"Gerilimin sona erdirilmesi için kesintisiz diplomatik çabaya ve Lübnan'da yeniden istikrarı sağlayacak, bölgede adil ve kalıcı barış umudunu yeniden yeşertecek desteğe de ihtiyaç duyuyoruz."

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 773 kişinin hayatını kaybettiğini, 1933 kişinin yaralandığını bildirmişti.