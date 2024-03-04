BM Filistin Özel Raportörü ABD'yi İsrail saldırılarını durdurmaya çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Filistin Özel Raportörü ABD'yi İsrail saldırılarını durdurmaya çağırdı

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD'ye Gazze'ye havadan gıda yardımı yapmak yerine İsrail'in saldırılarını durdurması çağrısında bulundu. Albanese, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, açlık nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli çocuklara dikkat çekti ve İsrail'in saldırılarını durdurması çağrısını yaptı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce kişi öldü, hastane ve eğitim kurumları hedef alındı.

04.03.2024 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD'ye " Gazze'ye havadan gıda yardımı yapmak yerine İsrail'in saldırılarını durdurması" yönünde çağrıda bulundu.

Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de Yezen el-Kefarne isimli çocuğun "açlık nedeniyle" hayatını kaybettiğini ve bu sebeple yaşamını yitiren çok sayıda Filistinli çocuktan biri olduğunu belirtti.

"Kefarne nur içinde yatsın" ifadesini kullanan Albanese, ABD'ye, İsrail'in her gün bölgeye girmesini engellediği yüzlerce yardım kamyonunun yerini tutamayacak birkaç gıda paketini havadan atmak yerine "İsrail'in saldırısını durdurması" çağrısını yaptı.

ABD, 2 Mart'ta Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile Gazze'ye havadan 38 bin öğünlük gıda içeren insani yardım attığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Filistin Özel Raportörü ABD'yi İsrail saldırılarını durdurmaya çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:00 Çanakkale’deki deprem sonrası Ahmet Ercan’dan korkutan uyarı Çanakkale'deki deprem sonrası Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı
22:30 Çanakkale ve Balıkesir’de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı Çanakkale ve Balıkesir'de depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı
21:41 Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar
19:06 ’’Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek’’ iddiasına Mehmet Altınöz’den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz ''Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek'' iddiasına Mehmet Altınöz'den jet yalanlama: Bu tür iddiaları şiddetle kınıyoruz
21:27 Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi
21:06 ABD’nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs’te ölü bulundu ABD'nin İsrail büyükelçiliği personeli Kudüs'te ölü bulundu
19:44 Taner Tolga Tarlacı GKRY’de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz’a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar Taner Tolga Tarlacı GKRY'de tutulduğu cezaevinden Yasin Obuz'a seslendi: Çok kötü durumdayım, beni çıkar
19:43 Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı Eşi ve engelli oğlunu katleden yaşlı adamın cinayeti işleme sebebi emekli maaşı çıktı
19:29 Karabük’te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi Karabük'te genç kadın sitenin duvarından düşerek yaşamını yitirdi
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü çembere alıyoruz, bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi çözüme kavuşturacağız
17:54 Bahçeli’den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli Bahçeli'den Filistin mesajı: Bıçak kemiğe dayandı, gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli
17:50 Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3 aydır maaş alamayan işçiler isyan bayrağını çekti
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
17:22 Mecidiyeköy’de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven arızası: 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 23:18:36. #1.13#
SON DAKİKA: BM Filistin Özel Raportörü ABD'yi İsrail saldırılarını durdurmaya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement