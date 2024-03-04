BM Filistin Özel Raportörü ABD'yi İsrail saldırılarını durdurmaya çağırdı

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD'ye " Gazze'ye havadan gıda yardımı yapmak yerine İsrail'in saldırılarını durdurması" yönünde çağrıda bulundu.

Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de Yezen el-Kefarne isimli çocuğun "açlık nedeniyle" hayatını kaybettiğini ve bu sebeple yaşamını yitiren çok sayıda Filistinli çocuktan biri olduğunu belirtti.

"Kefarne nur içinde yatsın" ifadesini kullanan Albanese, ABD'ye, İsrail'in her gün bölgeye girmesini engellediği yüzlerce yardım kamyonunun yerini tutamayacak birkaç gıda paketini havadan atmak yerine "İsrail'in saldırısını durdurması" çağrısını yaptı.

ABD, 2 Mart'ta Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile Gazze'ye havadan 38 bin öğünlük gıda içeren insani yardım attığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.