BM: Gazze'de Fırınlar Kapanıyor

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in saldırıları ve engellemeleri nedeniyle Gazze'de ayakta kalan 19 ekmek fırınından sadece 7'sinin ekmek üretebildiğini belirtti.

Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevaplandırdı.

İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkının içinde bulunduğu insani duruma dikkati çeken Dujarric, "Dünya Gıda Programı'ndaki meslektaşlarımız, bugün itibarıyla Gazze'de insani yardım ortakları tarafından desteklenen 19 fırından sadece 7'sinin faaliyette olduğunu söylüyor." dedi.

Dujarric, bu ekmek fırınlarından 4'ünün Gazze şehrinde, 2'sinin Deyr el-Belah ve sonuncusunun da Han Yunus bölgesinde olduğu bilgisini paylaşırken, bu fırınlardaki un stoklarının ise ancak hafta sonuna kadar yetebileceğini belirtti.

Fırınların çoğunun çalışmama nedeni olarak İsrail'in gerekli malzeme erişimini engellemesini gösteren Dujarric, yakıt teslimatlarında yaşanan gecikmelerin birçok konuda olduğu gibi ekmek üretimi konusunda da sorun oluşturduğunu vurguladı.

Dujarric, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde aç veya açlıktan ölmek üzere olan yüz binlerce Filistinliye can simidi görevi gören fırınların, yakıt eksikliği nedeniyle kapanmanın eşiğinde olduğu konusunda uyarıyor." diye konuştu.