BM: Gazze'de Fırınlar Kapanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM: Gazze'de Fırınlar Kapanıyor

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki 19 fırından sadece 7'si ekmek üretebiliyor.

20.11.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in saldırıları ve engellemeleri nedeniyle Gazze'de ayakta kalan 19 ekmek fırınından sadece 7'sinin ekmek üretebildiğini belirtti.

Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevaplandırdı.

İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkının içinde bulunduğu insani duruma dikkati çeken Dujarric, "Dünya Gıda Programı'ndaki meslektaşlarımız, bugün itibarıyla Gazze'de insani yardım ortakları tarafından desteklenen 19 fırından sadece 7'sinin faaliyette olduğunu söylüyor." dedi.

Dujarric, bu ekmek fırınlarından 4'ünün Gazze şehrinde, 2'sinin Deyr el-Belah ve sonuncusunun da Han Yunus bölgesinde olduğu bilgisini paylaşırken, bu fırınlardaki un stoklarının ise ancak hafta sonuna kadar yetebileceğini belirtti.

Fırınların çoğunun çalışmama nedeni olarak İsrail'in gerekli malzeme erişimini engellemesini gösteren Dujarric, yakıt teslimatlarında yaşanan gecikmelerin birçok konuda olduğu gibi ekmek üretimi konusunda da sorun oluşturduğunu vurguladı.

Dujarric, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde aç veya açlıktan ölmek üzere olan yüz binlerce Filistinliye can simidi görevi gören fırınların, yakıt eksikliği nedeniyle kapanmanın eşiğinde olduğu konusunda uyarıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Ekmek, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Gazze'de Fırınlar Kapanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 İzmir’de 3 polis memurunu silahla yaralayan şahsın yakalanma anları İzmir'de 3 polis memurunu silahla yaralayan şahsın yakalanma anları
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
09:24 İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı
09:22 Ferdi Tayfur’un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı
09:13 Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu’ndan çok konuşulacak yanıt Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt
09:11 Chrome’a değer biçildi Toplam tutar dudak uçuklatır Chrome'a değer biçildi! Toplam tutar dudak uçuklatır
09:11 Hangi torbadayız İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz Hangi torbadayız? İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz
08:49 İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
08:43 Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı
08:43 Karadağ maçı sonrası Montella’ya olay yaratacak sözler Karadağ maçı sonrası Montella'ya olay yaratacak sözler
08:30 Montella’yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 00:31:01. #1.12#
SON DAKİKA: BM: Gazze'de Fırınlar Kapanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.