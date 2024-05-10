BM Genel Kurulu, Filistin\'in BM üyeliğini kabul etti

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(ANKARA) - BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğini içeren karar tasarısını kabul etti.

BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti.

193 üyeli BM Genel Kurulu'nda karar tasarısı 143 'evet' oyuyla kabul edildi. 9 'hayır', 25 'çekimser' oy kullanıldı.