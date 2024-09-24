BM Genel Kurulu'ndan İki Devletli Çözüm Çağrısı - Son Dakika
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BM Genel Kurulu'ndan İki Devletli Çözüm Çağrısı

BM 79. Genel Kurul Başkanı Yang, şiddet ve istikrarsızlığı sonlandırmak için iki devletli çözüm önerdi.

24.09.2024 17:23
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, "Sadece iki devletli çözüm şiddet sarmalını ve istikrarsızlığı sonlandırabilir." açıklamasında bulundu.

Yang, 79. BM Genel Kurulu'nun açılışında konuştu.

BM Genel Kurul oturumunun küresel istişare ve harekete geçmek için en kapsayıcı platformlardan biri olduğuna dikkati çeken Yang, bu yılki "görevlerin büyük aciliyet" taşıdığını söyledi.

Yang, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin çok gerisinde olunduğunu, iklim krizinin artık uzakta bir tehdit olmadığını ve ihtilafların Orta Doğu'dan Ukrayna'ya, Haiti'den Sudan'a kadar uzandığına dikkati çekti.

Söz konusu ihtilafların geride ölüm, yıkım ve korkunç acılar bıraktığını belirten Yang, tüm çatışmalar için ateşkes çağrısında bulundu.

Yang, Gazze'deki duruma da dikkati çekerek taraflara, uluslararası hukuka uyma çağrısı yaptı.

"Sadece iki devletli çözüm şiddet sarmalını ve istikrarsızlığı sonlandırabilir." ifadesini kullanan Yang, böylelikle İsrail ve Filistinliler için barış, güvenlik ve istikrarın sağlanacağını söyledi.

Yang, uluslararası toplumun barış için bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizerek temel kaynakların askeri yığınaklar ve silahlanma yarışlarına harcanmaması gerektiğini dile getirdi.

Uluslararası finansal mimarinin acilen yenilenmesi gerektiğini kaydeden Yang, aynı zamanda dijital bölünmenin giderek arttığına işaret etti.

Yang, "Krizlerin izleyicisi değiliz, harekete geçmek için güçsüz de değiliz." diyerek dünyadaki ülkelerin temsilcilerinin bir arada olduğunu ve geleceği şekillendirme yetkisi ve yükümlülüklerini bulunduğunu belirtti.

Olumlu değişim için en güçlü aracın uluslararası işbirliği olduğunun altını çizen Yang, "Her konuda anlaşamasak da dünyanın her yerinde ve herkes için daha iyi bir dünya inşa etme konusunda mutabıkız." değerlendirmesinde bulundu.

Yang, değişimin zahmetli ancak mümkün olduğunu vurgulayarak "Gerekli araçlar ve bilgimiz var. Birlikte cesaret ve inançla hareket edersek bu sınamaların üstesinden gelebiliriz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Kurulu'ndan İki Devletli Çözüm Çağrısı - Son Dakika

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