BM Genel Kurulu, Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü'nü kabul etti
BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'un 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' olarak ilan edilmesi talep edilen karar tasarısını kabul etti. Bu karar, Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soykırımın anılması ve uluslararası toplumun bu trajediye dikkat çekmesi amacını taşıyor.
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23.05.2024 19:45:50. #1.12#
SON DAKİKA: BM Genel Kurulu, Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü'nü kabul etti - Son Dakika
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