BM Genel Sekreter Sözcüsü, Guterres'in ABD'nin UCM'ye yaptırımını kınadığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Genel Sekreter Sözcüsü, Guterres'in ABD'nin UCM'ye yaptırımını kınadığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin UCM'ye yaptırım kararını kınadı. Sözcüsü Dujarric, Guterres'in kararın uluslararası ceza adaletine ciddi darbe vurduğunu ve UCM çalışanlarının görevini zorlaştırmasından derin endişe duyduğunu bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulama kararını kınayarak, "Bugünkü karar, UCM'nin kilit bir rol oynadığı uluslararası ceza adaletine yönelik ortak çabalara ciddi bir darbe vurmaktadır." dedi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklama yaptı.

Dujarric, ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırım kararına değinerek, "Genel Sekreter, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine bir kurum olarak yaptırım uygulama kararını kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Guterres'in yaptırımların UCM çalışmalarını olumsuz etkilemesi ve UCM çalışanlarının görevlerini yerine getirmesini zorlaştırmasından "derin endişe" duyduğunu aktaran Dujarric, Guterres'e atfen, "Bugünkü karar, UCM'nin kilit bir rol oynadığı uluslararası ceza adaletine yönelik ortak çabalara ciddi bir darbe vurmaktadır. Uluslararası suçlardan hesap sorulması ve mağdurlara adalet sağlanması, barış, güvenlik, insan hakları ve temel özgürlüklere yönelik küresel taahhüdümüzün merkezindedir." diye konuştu.

Dujarric, Genel Sekreter'in UCM ve yetkililerinin bağımsızlığına olan sarsılmaz desteğini yineleyerek, "Genel Sekreter, tüm devletleri uluslararası hukuk kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeye ve uluslararası toplumu ilgilendiren en ciddi suçlardan hesap sorulmasını sağlamaya yönelik çabaları desteklemeye çağırmaktadır." dedi.

ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün UCM eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından UCM'ye yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Rubio, "Başkan Trump, UCM'nin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecektir. İşte bu nedenle bugün ABD, UCM'ye yaptırım uyguluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Mahkemenin üyesi olmadıklarını ve bu mahkemenin Amerikan vatandaşları üzerinde herhangi bir yetkisinin olduğunu kabul etmediklerini vurgulayan Rubio, "Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mahkeme, Kasım 2024'te Gazze'deki soykırımı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise söz konusu karara şiddetle itiraz etmiş ve kararı tanımadığını dile getirmişti.

Washington yönetimi, ağustos ayında Mahkeme Başkanı Tomoko Akane de dahil olmak üzere UCM yargıçlarına ve savcılarına yaptırım uygulamıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriAntonio GuterresPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Montella, Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağını sildi Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağını sildi
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar Bir de böyle poz verdiler 7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar! Bir de böyle poz verdiler
20:29
Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak Cemil Tugay çıkışı
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak Cemil Tugay çıkışı
19:22
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
19:21
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
19:08
Maltepe’de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
19:02
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 20:48:01. #7.13#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreter Sözcüsü, Guterres'in ABD'nin UCM'ye yaptırımını kınadığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei