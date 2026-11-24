BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zekanın insan kontrolü olmadan askeri alanda kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, ölümcül otonom silah sistemleri konusunda yasal olarak bağlayıcı düzenleme çağrısında bulundu.

Guterres, "Hızlı teknolojik değişim çağında çatışma çözümü" başlığı altında düzenlenen açık oturumda BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Özellikle yapay zeka ile gelişen teknolojilerin sorumlu bir şekilde kullanıldığında ve paylaşıldığında yaşamı iyileştirebileceğini belirten Guterres, bu teknolojinin BM barış koruma ve siyasi misyonlarında da etkili olabileceğini söyledi.

Guterres, "Ancak her zaman daha fazla bilginin daha iyi kararlar anlamına gelmediğini kabul etmeliyiz. Teknoloji diyaloğu ve arabuluculuğu destekleyebilirken, barış ve çatışma çözümünün dayandığı insan ilişkilerinin ve güvenin yerini tutamaz." dedi.

Uzun zamandır düzenlemeye tabi olmayan teknolojilerin tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Guterres, "Yapay zeka savaş alanına endişe verici şekilde girdi. Günümüz savaşları, yapay zeka destekli hedeflemenin deneme alanları haline geldi." diye konuştu.

Guterres, yapay zekanın askeri alanda giderek daha fazla hayati kararı etkilediğini belirterek, özellikle nükleer komuta, kontrol ve iletişim sistemleriyle potansiyel entegrasyonunun felaketle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

"Katil robotların geleceğimizde yeri olmamalı"

"Teknolojinin sivil ve askeri kullanımları arasındaki çizgi bulanıklaşıyor ve hesap verebilirlik konusunda önemli sorular ortaya çıkıyor." diyen Guterres, insanların uluslararası hukuk ve etik ilkeler doğrultusunda yaşam ve ölüm kararları üzerinde her zaman kontrolü elinde tutması gerektiğini vurguladı.

Guterres, yapay zekanın askeri alanda kullanımını eleştirerek, "İnsan kontrolü olmadan hedef seçen ve can alan makineler ahlaki açıdan iğrenç ve siyasi olarak kabul edilemezdir." şeklinde konuştu.

"Katil robotların geleceğimizde yeri olmamalı." diyen Guterres, ölümcül otonom silah sistemleri konusunda yasal olarak bağlayıcı bir düzenleme için acilen müzakerelere başlanması çağrısında bulundu.

"Gücün bir avuç ülke ve şirkette yoğunlaşması hepimizi endişelendirmelidir"

Guterres, yapay zekanın yanlış bilgilerin yayılmasını hızlandırdığına da dikkati çekerek, "Yapay zeka tarafından yayılan yanlış bilgiler, kutuplaşmayı körükledi, kurumlara ve siyasi süreçlere olan güveni zedeledi ve sosyal uyumu zayıflattı." dedi.

Yapay zekanın ayrıca ticari çıkarlar ve jeopolitik rekabet tarafından yönlendirilen kontrolsüz bir yarışa yol açtığı uyarısında bulunan Guterres, bu teknoloji için gereken kaynaklara erişim çabalarının topluluklar ve ülkeler arasında gerilimleri şimdiden alevlendirdiğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenlik konusundaki görevine işaret eden Guterres, en büyük yapay zeka yeteneklerine sahip ülkelerin en büyük sorumluluğu taşıdığını söyledi.

Teknolojinin riskleri konusunda güven artırıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu belirten Guterres, "Gücün bir avuç ülke ve şirkette yoğunlaşması hepimizi endişelendirmelidir. Siyasi süreçleri şekillendirir. Savaşın giderek artan ticarileşmesini körükler. Ve ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri derinleştirir." ifadelerini kullandı.