BM Genel Sekreteri: Ortadoğu ve Ukrayna'da gerilimin düşürülmesi birinci öncelik olmalı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri: Ortadoğu ve Ukrayna'da gerilimin düşürülmesi birinci öncelik olmalı

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BM Genel Sekreteri: Ortadoğu ve Ukrayna\'da gerilimin düşürülmesi birinci öncelik olmalı
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 17 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu ve Ukrayna'da gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 17 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu ve Ukrayna'da gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Guterres çarşamba günü BM Genel Kurulu'nun yoğun haftası öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Guterres, "Ortadoğu'daki bu kritik dönemde gerilimin düşürülmesi birinci, ikinci ve üçüncü öncelik olmalıdır. Tüm taraflar sivillere zarar veren her türlü eyleme son vermeli, insani operasyonların güvenli ve engelsiz biçimde sürdürülmesini sağlamalıdır" dedi.

Guterres, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında ve çevresindeki sularda seyrüsefer hak ve özgürlüklerinin, uluslararası hukuka uygun olarak eksiksiz şekilde yeniden tesis edilmesi ve herkesin bu hak ve özgürlüklere saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Guterres, "İleriye dönük olarak takip edilmesi gereken tek yol, gerilimi düşürme, diplomasi ve diyalog yoludur. Liderlerle sürdürdüğüm temaslarımda bu mesajı vurgulamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Ukrayna çatışmasına da değinen Guterres, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa doğru BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları doğrultusunda atılacak ilk adım olarak derhal bir ateşkes ilan edilmesinin zamanının geldiğini belirtti.

Çatışmanın beş yıldır sürdüğüne dikkat çeken Guterres, sivillere büyük acılar yaşatan çatışmanın, küresel çapta zincirleme etkiler yarattığını ve sonunun görünmediğini kaydetti.

Guterres, Gazze barış planıyla ilgili olarak da planın, insani yardımların engelsiz şekilde devam etmesini sağlayacak şekilde tam olarak uygulanması gerektiğini vurguladı. Batı Şeria'nın adım adım ilhak edilmesine son verilmesi gerektiğini kaydeden Guterres, "İki devletli çözüm hayata geçirilmeden Ortadoğu'da barış sağlanamaz" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua
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