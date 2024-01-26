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BM Genel Sekreteri: UAD'nin İsrail'e yönelik kararları bağlayıcıdır - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri: UAD'nin İsrail'e yönelik kararları bağlayıcıdır

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarının tüm taraflar için bağlayıcı olduğunu belirtti. Guterres, UAD'nin İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri alması hükümlerini not etti. Ayrıca, Mahkeme'nin İsrail'in temel hizmet ve insani yardımların ulaşımını sağlaması gerektiğine hükmetmesini özel olarak not etti ve tüm tarafların Mahkeme kararlarına uyacağına güvendiğini ifade etti. Genel Sekreter'in, UAD'nin İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarını BM Güvenlik Konseyi'ne aktaracağı belirtildi.

BM Genel Sekreteri: UAD\'nin İsrail\'e yönelik kararları bağlayıcıdır
26.01.2024 - 21:49,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarının tüm taraflar için bağlayıcı olduğunu belirtti.

BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Guterres'in, UAD'nin "İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri alması" ve "İsrail devleti, Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" hükümlerini not ettiği belirtildi.

Guterres'in, Mahkeme'nin İsrail'in temel hizmet ve insani yardımların ulaşımını sağlaması gerektiğine hükmetmesini özel olarak not ettiği aktarılan açıklamada, "Genel Sekreter, Mahkeme Şartı ve Tüzüğü uyarınca Mahkeme kararlarının tüm taraflar için bağlayıcı olduğunu hatırlatır ve tüm tarafların, Mahkeme kararlarına uyacağına güvenir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Mahkeme Tüzüğü uyarınca Genel Sekreter'in, UAD'nin İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarını BM Güvenlik Konseyi'ne aktaracağı kaydedildi.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.

Kaynak: AA
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