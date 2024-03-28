BM Güvenlik Konseyi, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Besham kenti yakınlarında Salı günü gerçekleştirilen ve beş Çin vatandaşı ile bir Pakistanlının hayatına mal olan menfur ve alçak terör saldırısını kınadı.
Güvenlik Konseyi üyeleri Çarşamba günü yaptıkları basın açıklamasında, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Pakistan ile Çin hükümetlerine başsağlığı dileklerini ve taziyelerini iletirken, yaralılara da acil şifalar diledi.
Konsey üyeleri, terörizmin her tür ve tezahürünün uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birini teşkil ettiğini vurguladı.
Bu menfur terör eylemlerini gerçekleştiren, organize eden, finanse eden ve destekleyenlerin adalet önüne çıkarılıp hesap vermesi gerektiğini vurgulayan üyeler, uluslararası hukuk ve ilgili Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerine uygun olarak tüm devletleri Pakistan ve Çin hükümetleriyle ve ilgili diğer yetkililerle aktif işbirliği yapmaya çağırdı.
Hangi motivasyonla, nerede, ne zaman ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin her türlü terör eyleminin suç teşkil ettiğini ve mazur görülemeyeceğini kaydeden üyeler, terör eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliğe karşı oluşturduğu tehditlerle tüm devletlerin her türlü yola başvurarak mücadele etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
Çinli bir şirketin eyalette inşa etmekte olduğu Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait bir araca Salı günü teröristlerce saldırı düzenlenmişti.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en müstesna, en mahrem kurumunun yıllarca başında olmuş kişi gidiyor, uzman doktor Halil Nacar'a destek istiyor. Devlete yazık, kuruma yazık. Siyaseti bu hale getirmemek lazım. Adaya, hatta Ömer Çelik'e de yazık. Sen partinin sözcüsü olacaksın, ilin yıllarca milletvekilliğini yapmış olacaksın, ilinde bir tane belediye başkan adayın var. Ona sen yetemeyeceksin de Hakan Fidan'ı getireceksin. Süleyman Soylu son derece partizan, sürekli polemiklere giren bir kişiydi ve bu çok ayıplanacak bir durumdu. Onun yerine Ali Yerlikaya gelmiş, farklı bir profil çizmişti. Elbette AK Parti'liydi. Elbette birçok yaptığını eleştirdim ama Soylu gibi o makamın ağırlığını taşıyamayacak işler yapmıyordu. Bu yaptıkları, o imajına çok ters.” dedi.
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