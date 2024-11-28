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BM Heyeti Ankara'da Eygi'nin Ölümünü Soruşturuyor

BM Heyeti Ankara\'da Eygi\'nin Ölümünü Soruşturuyor

BM Filistin Soruşturma Komisyonu, İsrail askerlerince öldürülen Eygi'yle ilgili bilgi aldı.

28.11.2024 11:09
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(ANKARA) - İsrail- Filistin çatışması bağlamında insan hakları hukukunun ihlallerini soruşturmak amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Soruşturma Komisyonu Heyeti, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma hakkında bilgi edinmek amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Soruşturma Komisyonu heyeti, eylül ayında İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen Türk ve ABD vatandaşı Eygi'nin ölümüne ilişkin bilgi almak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC) tarafından kurulan komisyon İsrail-Filistin çatışması bağlamında uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukunun ihlal edildiği iddialarını soruşturmakla yükümlü.

Eygi, Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) bünyesinde aktivist olarak katıldığı, Batı Şeria'da İsrail yerleşimciliğini protesto eden bir eylem sırasında Nablus yakınlarındaki Beyta bölgesinde İsrail ordusuna mensup keskin nişancılar tarafından başından vurulmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eylül ayında Eygi'nin öldürülmesine ilişkin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 77/1-a maddesi kapsamında düzenlenen siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak kasten öldürme suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık BM Komisyonu heyeti ile görüşmelere başlanılacağını ve görüşme içeriği hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, olaya ilişkin delilleri toplamak amacıyla 13.09.2024 tarihinde Filistin yetkili adli makamlarına bilgi, belge temin edilmesi ve olaya ilişkin tanık beyanlarının alınması/gönderilmesi için istinabe talebinde bulunulmuştur. Filistin adli makamlarınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında maktul üzerinde yapılan otopsi raporu, olay yeri resimleri, tanık beyanlarını içerir bilgileri ihtiva eden evrak, Filistin Adli makamlarınca 18/09/2024 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletilmiştir.

İşgal Altındaki Filistin Toprakları, Doğu Kudüs dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimallerini araştırmakla görevli olan, Birleşmiş Milletler (BM) Doğu Kudüs Dahil Olmak Üzere İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu görevlilerinin, öncelikle Filistin'deki uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku ihlali iddialarının delillerini toplamak ve maktul Ayşenur Ezgi EYGİ'nin öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamı hakkında da bilgi edinmek amacıyla 28.11.2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza çalışma ziyareti amacıyla gelmişlerdir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel BM Heyeti Ankara'da Eygi'nin Ölümünü Soruşturuyor - Son Dakika

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