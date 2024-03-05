BM, İngiliz gemisi Rubymar'ın batması felaketini kontrol altına almak için çalışıyor

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Birleşmiş Milletler (BM), 18 Şubat'ta Kızıldeniz'de İran destekli Husiler tarafından hedef alınan İngiliz gemisi "Rubymar"ın batması felaketini kontrol altına almak için uluslararası toplumla birlikte çalıştığını duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mubarek, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu başkanlığındaki bir heyet ile geçici başkent Aden'de bir araya geldi.

Wosornu görüşme sırasında BM'nin, Rubymar gemisinin durumunu takip ettiğini ve felaketi kontrol altına almak için Yemen Kriz Hücresi ve uluslararası toplumla birlikte çalıştığını söyledi.

Öte yandan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ebu Zer'a el-Muharremi de BM Yemen Özel Temsilcisi Askeri Danışmanı Tuğgeneral Anthony Hayward ile geçici başkent Aden'de bir araya geldi.

Görüşmede, Husilerin deniz trafiğine yönelik tehditleri ve Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ndeki gemileri hedef almaları konuları ele alındı.

Muharremi, BM'ye ve uluslararası topluma gelecekteki herhangi bir çözüm anlaşması sırasında Husiler üzerinde çok fazla baskı uygulamaları çağrısında bulundu.

Askeri Danışman Hayward da BM gözetiminde yapılacak herhangi bir çözüme geçişe hazırlık amacıyla kalıcı bir ateşkes mekanizması önerilerini sundu.

Husilerden İngiliz gemisi Rubymar'a saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 18 Şubat'ta Husilerin 41 bin ton gübre taşıyan Birleşik Krallığa ait Rubymar adlı gemiyi vurduğunu ve geminin su almaya başladığını duyurmuştu.

SABA haber ajansı da vurulan geminin yüksek miktarda amonyak ve yağ taşıdığını belirterek büyük bir çevre felaketi uyarısında bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hedef alınan İngiliz gemisinin ciddi isabet aldığını, batma riski taşıdığını ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtmişti.

Saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğini savunan Seri, Filistin halkına yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılıncaya kadar İsrail gemilerine ve işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini kaydetmişti.

Yemen hükümeti tarafından 24 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Husiler tarafından vurulan geminin Kızıldeniz'deki Yemen'e ait Haniş Adalarına yöneldiği belirtilmişti.

Gemi mürettebatının kurtarıldığı aktarılan açıklamada, Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketi tehlikesiyle karşı karşıya olunduğuna işaret edilmişti.

Hükümet, 2 Mart'taki açıklamasında ise Rubymar'ın "hava koşulları ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle" Kızıldeniz'de battığını duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.