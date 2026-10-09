BM İnsan Hakları Sözcüsü, Fransa'daki lise eylemlerinde orantısız güce karşı uyardı - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Sözcüsü, Fransa'daki lise eylemlerinde orantısız güce karşı uyardı

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Mantoo, Fransa'daki bazıları şiddete dönüşen lise eylemlerinde orantısız güç kullanılmaması çağrısı yaptı. 17 Eylül'de başlatılan eylemlerde 1000'i aşkın kişi yaralandı, yaklaşık 7 bin kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantoo, Fransa'da bazıları şiddet olaylarına dönüşen öğrenci protestoları ve lise ablukalarını endişeyle takip ettiklerini belirterek, güvenlik güçleri tarafından orantısız güç kullanılmamasına özen gösterilmesi çağrısında bulundu.

Mantoo, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin "Fransa'da liseli öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği eylemler yaklaşık 3 haftadır sürüyor. Bazı gençlerin ciddi şekilde yaralandığı eylemlerde polisin orantısız güç kullanımı eleştiriliyor. Ciddi anlamda yaralanan öğrenciler olduğu belirtiliyor. Fransa'daki eylemlere polisin sert müdahalesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Fransa'da, bazıları şiddet olaylarına dönüşen öğrenci protestoları ve lise ablukalarıyla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirten Mantoo, "Güvenlik güçleri tarafından orantısız güç kullanılmamasına özen gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmeli." ifadelerini kullandı.

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlatılan lise eylemleri toplumun farklı kesimlerinin desteğiyle birçok kente yayılarak büyüdü.

Şu ana kadar yaklaşık 7 bin kişi hakkında yasal işlem başlatılan eylemlerde, 1000'i aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıGüvenlikGüncelFransaEylülDünyaSon Dakika

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