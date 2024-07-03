BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Avrupa'da Aşırı Sağın Yükselişi Alarm Verici - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Avrupa'da Aşırı Sağın Yükselişi Alarm Verici

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Avrupa'da son dönemde aşırı sağın yükselişini 'alarm verici' olarak değerlendirdi. Türk, aşırı sağcı partilerin yabancı ve mülteci düşmanlığıyla bilindiğini ve bu durumun insan hakları ihlallerine yol açabileceğini belirtti. Türk ayrıca BM İnsan Hakları Ofisinin Gazze ve Batı Şeria'da çalışmalarını sürdürebilmesinin önemine vurgu yaptı.

03.07.2024 13:57
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Avrupa'da son dönemde aşırı sağın yükselişini "alarm verici" olarak değerlendirdi.

Türk, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Cenevre'deki merkezinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından hafta sonu Fransa'da yapılan erken seçimde de aşırı sağcı parti oylarını artırdı. Bu partiler yabancı ve mülteci düşmanlığıyla biliniyor. Avrupa'da aşırı sağcı partilerin yükselişi ve yaşanabilecek insan hakları ihlallerinden endişeli misiniz?" sorusunu yanıtlayan Türk, "Diğerlerini aşağılayan ve insanlıktan çıkaran anlatılar duyduğumuzda bu, göçmenleri, mültecileri ve azınlık gruplarındaki sığınmacıları günah keçisi haline getiriyor ve bundan her zaman endişeliyim. Buna karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor çünkü özellikle tarih bize, özellikle Avrupa'da, ötekinin karalanmasının, ötekinin aşağılanmasının gelecek olanın habercisi olduğunu söylüyor. Evet bu (aşırı sağın yükselişi) çalmamız gereken bir alarm zili." dedi.

Türk, BM İnsan Hakları Ofisinin hem Gazze hem de Batı Şeria'da çalışmalarını sürdürebilmesinin kritik önem taşıdığına vurgu yaptı.

Yaşananları izlemeyi, raporlamayı ve belgelemeyi sürdürmelerinin gerektiğine vurgu yapan Türk, bu sürece yetkili makamları da dahil etmenin yollarını bulmaya çalıştıklarını ve bu konuda başarılı olduklarını kaydetti.

Türk, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki iddialarla ilgili uluslararası mahkemelerin soruşturmalarını yürüttüğünü kaydederken, mevcut hesap verebilirlik mekanizmalarının ve bunların çalışabilmesinin desteklenmesinin önemine işaret etti.

27 AB üyesinde 6-9 Haziran'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partiler Fransa, Avusturya, İtalya gibi ülkelerde ilk sırayı almıştı.

Fransa'da 30 Haziran'da yapılan erken seçimin ilk turunda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ve müttefikleri yüzde 33,15 oy oranıyla birinci olmuştu.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Avrupa'da Aşırı Sağın Yükselişi Alarm Verici - Son Dakika

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