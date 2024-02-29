BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: İsrail'in Refah'a kara saldırısı dehşeti daha da kötüleştirir - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: İsrail'in Refah'a kara saldırısı dehşeti daha da kötüleştirir

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Refah'a kara saldırısı ihtimalinin, Gazze'deki insanların maruz kaldığı dehşeti daha da kötüleştireceğini belirtti. Türk, Refah'ın Gazze'nin insani yardım merkezi haline geldiğini ve kara saldırısının büyük can kayıplarına, vahşet suçlarına, yerinden edilmelere ve insani yardım umutlarının tamamen yitirilmesine neden olacağı uyarısında bulundu. Türk, uluslararası toplumu bu sonucu önlemek için çaba göstermeye çağırdı.

29.02.2024 12:59  Güncelleme: 13:01
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Refah'a kara saldırısı ihtimalinin, Gazze'deki insanların maruz kaldığı dehşeti çok daha kötü boyuta taşıyacağını söyledi.

Türk, BM İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu kapsamında "işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarının durumu" başlığıyla gerçekleştirilen interaktif diyalog toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail'in Refah'a kara saldırısı ihtimali, Gazze'deki insanların maruz kaldığı dehşeti yeni ve olabildiğince kötü bir boyuta taşıyacak." diyen Türk, devam eden bombardımana rağmen 1,5 milyondan fazla insanın barındığı Refah'ın, Gazze'nin insani yardım merkezi haline geldiğini söyledi.

Türk, Refah'a yönelik kara saldırısının büyük can kayıplarına ve vahşet suçlarına yenilerinin eklenmesine, yeni yerinden edilmelere ve etkili insani yardım umutlarının tamamen yitirilmesine neden olacağı uyarısında bulundu.

"Böyle bir operasyonun Uluslararası Adalet Divanının hükmettiği bağlayıcı ihtiyati tedbirlerle nasıl tutarlı olabileceğini anlayamıyorum." diyen Türk, nüfuz sahibi tüm devletleri böyle bir sonucu önlemek için ellerinden geleni yapmaya davet etti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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