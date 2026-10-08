BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Kramatorsk'ta en az 30 sivilin öldüğünü bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk???????, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş kapsamında tarafların birbirlerini hedef alan saldırıları karşısında endişeli olduğunu ve dehşete kapıldığını bildirdi.

Volker Türk, Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerini hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Yerel yetkililere göre Kramatorsk'ta 2 halk otobüsünü hedef alan ve en az 30 sivilin ölümüne yol açan bugünkü dehşet verici saldırı da dahil son 4 günde Ukrayna genelinde sivillerin hayatını kaybettiği saldırı dalgası karşısında büyük bir dehşet ve üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullanan Türk, ülkenin farklı bölgelerindeki insanları öldüren ve yaralayan bu saldırıların boyutu ve yönteminin kınanacak nitelikte olduğunu belirtti.

Türk, 5 Ekim'den bu yana Rusya'nın düzenlediği saldırılarda 85'ten fazla sivilin hayatını kaybettiğini ve 346 kişinin yaralandığını kaydetti.

Elektrik trafo merkezleri ve enerji üretim tesislerine yönelik yoğun uzun menzilli saldırıların ardından Ukrayna'nın birçok bölgesinin karanlığa gömüldüğüne değinen Türk, Ukrayna'nın, soğuk havalar ve kısalan günler nedeniyle elektrik talebinde yaşanacak artış öncesinde acil durum ve dönüşümlü elektrik kesintileriyle karşı karşıya kaldığına işaret etti.

"Ukrayna saldırılarına ilişkin haberlerden derin endişe duyuyorum"

Türk, "İşgal altındaki bölgelerde ve Rusya'da sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan Ukrayna saldırılarına ilişkin haberlerden derin endişe duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sivillerin savaş hukuku uyarınca sıkı bir şekilde korunduğunu ve asla hedef alınamayacağını vurgulayan Türk, tarafların, sivil nüfusu korumak için sürekli özen göstermek zorunda olduğuna işaret etti.

Türk, "İddia edilen ihlaller soruşturulmalı ve sorumluluğu tespit edilen kişiler hesap vermeli. Sivillere yönelik kasıtlı saldırılar savaş suçu teşkil edebilir." ifadelerini kullandı.