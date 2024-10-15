BM: İsrail, Gazze'ye Yardımları Engelliyor - Son Dakika
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BM: İsrail, Gazze'ye Yardımları Engelliyor

BM, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların yalnızca üçte birine geçit verdiğini açıkladı.

15.10.2024 21:48
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in ekim ayının ilk iki haftasında Gazze'ye giriş yapması planlanan ve yetkililerle koordine edilen 285 insani yardımın üçte birinden azına geçit verdiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, İsrail'in ekim ayının ilk iki haftasında Gazze'nin kuzeyine 54 planlı insani yardım operasyonundan sadece birine geçit verdiğini duyurdu.

Dujarric, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik insani yardım operasyonlarının yüzde 85'ini engellediğini, diğerlerini ise güvenlik ya da lojistik nedenler göstererek iptal ettiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze geneline ise ekim ayı için planlanan ve koordine edilen insani yardım operasyonlarının üçte birinden azına geçit verdiğini ifade eden Dujarric, dağıtım için hemen hemen hiç gıda kalmadığına işaret etti.

Yakıt sağlanamaması halinde fırınların da tekrar kapanmak zorunda kalacağına dikkati çeken Dujarric, Gazze'nin kuzeyinden merkeze doğru yerinden edilmenin de baskıyı arttırdığını dile getirdi.

İsrail, açılığı silah olarak kullanıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler bombardıman ve sürgünün yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor.

Zira bölgeyi 2006'den bu yana abluka altında tutan İsrail, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı da 7 Mayıs'tan bu yana işgal altında tutuyor.

Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın işgal edilmesinin ardından İsrail'in, Gazze'ye girecek yardımları büyük oranda engellediği belirtiliyor.

Gazze'de soykırımını sürdüren İsrail'in açlığı bölge halkına karşı silah olarak kullandığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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