BM: İsrail'in Han Yunus'ta bölgenin boşaltılması çağrısı endişe verici - Son Dakika
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BM: İsrail'in Han Yunus'ta bölgenin boşaltılması çağrısı endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Han Yunus kentinin doğusunda "bölgenin boşaltılması" çağrısının çok endişe verici olduğunu belirterek, bu denli büyük bir "tahliyenin" sivillerin acılarını daha fazla artıracağı uyarısında bulundu.

02.07.2024 22:12
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Han Yunus kentinin doğusunda "bölgenin boşaltılması" çağrısının çok endişe verici olduğunu belirterek, bu denli büyük bir "tahliyenin" sivillerin acılarını daha fazla artıracağı uyarısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İsrail'in "bölgenin boşaltılması" çağrısının Gazze Şeridi'nin üçte birine tekabül ettiğine dikkati çekerek, bu denli büyük bir tahliyenin sivillerin çektiği acıyı ve insani yardım ihtiyacını artıracağını kaydetti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) İsrail'in Han Yunus'un doğusunda "bölgenin boşaltılması" çağrısının çok endişe verici olduğunu belirttiğini aktaran Dujarric, buradaki insanların iki ya da üçüncü kez yer değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

Dujarric, "bölgenin boşaltılması" çağrısının yapıldığı yerde yaklaşık 250 bin kişinin kaldığını, bu çağrının yerinden edilmişlere ev sahipliği yapan 90 okul, 4 tıbbı tesis ve Avrupa Hastanesi'ni etkilediğini bildirdi.

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler

Sözcü Dujarric, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olayları da yakından takip ettiklerini ve gelişmelerden endişe duyduklarını dile getirdi.

Buradaki olaylarda araçlara, binalara ve Azez ilçesindeki Babüsselame Sınır Kapısı'ndan giren ticari kamyonlara saldırılar gerçekleştiğine ilişkin raporlar bulunduğunu kaydeden Dujarric, "Bu, kullandığımız temel sınır kapılarından biri. Türk yetkililer bir süreliğine Babülhava, Babüsselame ve Çobanbey sınır kapılarını kapattıklarını duyurdular." bilgisini paylaştı.

Dujarric, BM ve diğer bazı tıbbi yardım ekiplerinin ülkenin kuzeyindeki Afrin ve Bab operasyonlarını askıya aldıklarını ifade etti.

BM'nin Türk yetkililerle irtibatta olup olmadığının sorulması üzerine ise Dujarric, görüşmelerin sürdüğünü kaydederek, "Ancak şiddet meydana geldi ve gösteriler gerçekleşti. Türk yetkililer de bunun ardından sınır kapılarını kapatma kararı aldı. En yakın zamanda tekrar açılacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Han Yunus'un doğusundaki binlerce kişi kentin batısına göç ediyor

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda binlerce kişi, İsrail'in "bölgenin boşaltılması" çağrısı sonrası muhtemel saldırılardan kaçarak kentin batısına göç ediyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, başta çocuk ve kadınlar olmak üzere Han Yunus'un doğusundaki Filistinlilerin bir kez daha zorla yerlerinden edildikleri görülüyor.

Görüntülerde, Han Yunus'un yıkıma uğrayan elektriksiz sokaklarında saldırı endişesiyle güvenli olduğunu düşündükleri bir yere sığınmak için toplanan Filistinliler dikkati çekiyor.

Bir başka görüntüde ise çoğunluğu yaya olan, sırt çantaları ve yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile gece yarısı yola çıkan Gazzelilerin, araç ışıklarıyla aydınlatmaya çalıştıkları karanlık sokaklarda ilerlemesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Han, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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