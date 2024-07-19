BM: İsrail yetkilileri Gazze'deki yardım dağıtımını engelliyor - Son Dakika
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BM: İsrail yetkilileri Gazze'deki yardım dağıtımını engelliyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'nin kuzeyinde yardım dağıtan görevlilerin, İsrailli yetkililerle koordinasyon sağlamak zorunda bırakıldığını ve askeri kontrol noktasından geçmek zorunda kaldığını açıkladı. OCHA, İsrail'in kısıtlamalarının yüz binlerce kişinin insani yardıma erişimini engellediğini ve yardım malzemelerinin Gazze'ye akışını yönetmeyi imkansız hale getirdiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Batı Şeria'da evleri yıkması veya yıkmaya zorlaması sonucu 750'den fazla Filistinlinin yerinden edildiği ifade edildi.

19.07.2024 13:54
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'nin kuzeyinde yardım dağıtan görevlilerinin, günlük zorluklara ek olarak bir de askeri kontrol noktasından geçmeden önce İsrailli yetkililerle koordinasyon sağlamak zorunda bırakıldığını söyledi.

BM ajansı Perşembe günü yaptığı açıklamada, devam eden çatışma ortamında çalışmanın rutin zorlukları arasında erişim ve yakıt kısıtlamaları, devam eden elektrik kesintileri ve kamu düzeni ve güvenliğinin olmaması gibi sorunların bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, "Temmuz ayının ilk 16 gününde çalışma arkadaşlarımız kuzeye yönelik 60 insani yardım görevi koordine etti. İsrailli yetkililer bunlardan sadece 24'üne onay verirken, 12'sine erişim izni vermedi. 20 yardım görevi ise sahadaki İsrail birlikleri tarafından engellendi. Diğer dört görev ise, lojistik, operasyonel ve güvenlik nedenleriyle insani kuruluşlar tarafından iptal edildi" ifadeleri kullanıldı.

OCHA, kısıtlamaların yardım kuruluşlarının yüz binlerce kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu kuzeye düzenli erişimini engellediğini söyledi. Bu durumun, insani yardım çalışanlarının Erez Batı sınır kapısı aracılığıyla yardım malzemelerinin Gazze'ye akışını yönetmesini de imkansız hale getirdiği belirtildi.

OCHA, BM'nin Filistinlilere yardım sağlayan kuruluşu UNRWA'nın, Gazze Şeridi'nde hijyen ve temiz suya erişimin sınırlı olduğu ve döküntü ve deri hastalığı vakalarının arttığı yönündeki açıklamalarına dikkat çekti. OCHA, UNRWA ekiplerinin ilaç sağladığını, ancak şartların iyileşmemesi durumunda kalıcı enfeksiyonların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunduğunu da hatırlattı.

Ajans, Gazze'deki 26 sağlık merkezinden sadece 10'unun halen faaliyette olduğunu, öte yandan UNRWA'nın ekiplerinin hayatlarını riske atmak pahasına ihtiyaç sahibi ailelere sağlık hizmetleri vermeye devam ettiğini ifade etti.

OCHA, "Batı Şeria konusunda da yeni bilgiler aldık. İsrailli yetkililerin inşaat ruhsatı olmaması gerekçesiyle evlerini yıkması ya da evlerini yıkmaya zorlaması yüzünden Batı Şeria'da bu yılın başlangıcından bu yana 750'den fazla Filistinli yerinden edildi" dedi.

Söz konusu dönemde 600'den fazla ev ve diğer yapıların yıkıldığını kaydeden OCHA, yetkililerin C Bölgesi olarak bilinen bölgede ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere nadiren inşaat ruhsatı verdiğini vurguladı.

OCHA, Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarında bulunan Filistinlilere ait evlerin, İsrail'in askeri operasyonları sonucu yıkılması ya da hasar görmesi yüzünden 740'tan fazla Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlenen benzer bir operasyonda evleri hasar gören ailelere destek olma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden OCHA, insani yardım ortaklarıyla yaptıkları değerlendirmede İsrail ordusuna ait buldozerlerin, onlarca konut ve dükkanı yıkıp su ve kanalizasyon şebekelerine zarar verdiğini tespit ettiklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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