BM'nin İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Bişkek'teki görüşmesinde Orta Doğu'daki çatışma ve Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefer güvenliği öne çıktı - Son Dakika
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BM'nin İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Bişkek'teki görüşmesinde Orta Doğu'daki çatışma ve Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefer güvenliği öne çıktı

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen ŞİÖ zirvesi kapsamında bir araya gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Orta Doğu'daki durumu görüştü. Guterres, çatışmanın bölgede ve ötesinde yol açtığı insani ve ekonomik sonuçlardan duyduğu endişeyi dile getirirken, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası seyrüsefer hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi.

Kırgızistan'ın dönem başkanlığında Bişkek'te, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı ile ŞİÖ Zirvesi (ŞİÖ artı) düzenlendi.

Zirve kapsamında bir araya gelen Guterres ve Pezeşkiyan, Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan açıklamada, Guterres'in görüşmede, İran'daki çatışmanın bölgede ve ötesinde yol açtığı yıkıcı insani ve ekonomik sonuçlardan duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Guterres'in ayrıca, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki uluslararası seyrüsefer hak ve özgürlükleri de dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam saygı gösterilerek, çatışmanın diyalog ve müzakereler yoluyla çözülmesinin acil gerekliliğini vurguladığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'nin İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Bişkek'teki görüşmesinde Orta Doğu'daki çatışma ve Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefer güvenliği öne çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM'nin İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Bişkek'teki görüşmesinde Orta Doğu'daki çatışma ve Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefer güvenliği öne çıktı - Son Dakika
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